С техникой и огневой поддержкой: оккупанты планируют наступать в Запорожье

Главные тезисы из заявления:
- Оккупанты готовятся к наступлению на бронированной технике
- Это может произойти на Временском направлении
- По технике врага легче отрабатывать дронами или артиллерией
Российские оккупационные войска на Временском направлении готовятся к наступлению на бронированной технике. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net.
По его словам, применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области. Соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Кроме того, захватчики готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.
"В современной войне техника - это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого соприкосновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", - добавил спикер.
Волошин также отметил, что оккупанты продолжают использовать багги и мотоциклы для быстрого передвижения между позициями и доставки личного состава и определенных видов вооружения.
"Это позволяет противнику быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако, по ним эффективно отрабатывают беспилотники ВСУ", - подчеркнул он.
Что известно о Приютном?
Приютное - село в Украине, в Малиновской сельской общине Пологовского района Запорожской области. Оно расположено в 147 км от областного центра, 71 км от районного центра и 46 км от города Гуляйполе. С марта 2022 года село оккупировано ВС РФ, сообщает Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, на Покровско-Кураховском направлении ситуация для ВСУ остается очень тяжелой, однако россияне не прорвали фронт.
Также известно, что российские оккупанты пытаются закрепиться в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области, но пока безуспешно. Цель врага - зацепиться на левобережье Оскола, чтобы развить свое наступление до Купянска-Узлового.
Кроме того, на восточном направлении ситуация для ВСУ достаточно сложная, ведь враг, несмотря на большие потери, не прекращает давить на украинскую оборону и продвигаться вперед.
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