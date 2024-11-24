РФ усилила наступление на восьми направлениях: генерал заявил о большом окружении ВСУ

Российские оккупанты сосредоточили главные усилия на Донетчине, чтобы осуществить прорыв.

https://glavred.info/ukraine/rf-posilila-nastup-na-vosmi-napryamkah-general-zayaviv-pro-velike-otochennya-zsu-10617041.html Ссылка скопирована

Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Маломужа:

На фронте ухудшается ситуация - какие направления самые тяжелые

РФ не удастся осуществить большое окружение ВСУ в Покровском секторе

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж сообщил, что российская оккупационная армия начала массированные атаки на восьми стратегических направлениях, поскольку в Кремле поставили задачу до нового года продвинуться на всех участках фронта, где идут бои.

По его словам в эфире телеканала FREEДОМ, россияне сосредоточили главные усилия в Донецкой области - на Кураховском и Покровском направлениях, на которые приходится до 70% всех вражеских атак и ударов в течение суток. Однако российской армии не удается достичь ощутимых успехов.

видео дня

"Врагу не удается провести активные операции по большим прорывам. Есть только отдельные продвижения. Это, конечно, создает угрозы окружения, особенно отдельных населенных пунктов. Видим ряд населенных пунктов уже в полуокружении. Но наши бойцы и командиры проводят не только операции по уничтожению крупных резервов врага, но и командованием принимаются меры по нанесению контрударов", - отметил Маломуж.

По его мнению, одна из причин безуспешных атак врага - большие потери, которые несет российская армия. В частности, по его словам, на Покровском направлении россияне теряют до 200 военнослужащих ежесуточно, чуть меньше - на Кураховском: до 120 человек было уничтожено накануне.

Николай Маломуж прогнозирует, что россиянам не удастся осуществить запланированное большое окружение украинских Сил обороны в Покровском секторе.

"Зная эти замыслы, мы все же нейтрализовали такие усилия врага... Где-то отошли, разумеется. Но в любом случае, не дали возможности для клиньев, окружения, создания предпосылок к нанесению ударов по логистике, особенно в районе Кураховского выступа... Важная составляющая, что прорыва нет, мы маневрируем, отходим на исходные позиции на этих направлениях и, конечно, наносим контрудар", - отметил он.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

По оценке Маломужа, россияне стремятся оттянуть на юг Украины - на Запорожское и Приднепровское направления украинские силы с Кураховского и Времовского направлений.

"Враг пытается создать на юге Украины ряд ударных групп для продвижения... Это, конечно, Роботино, это более близкое направление к Запорожью", - отметил он.

Таким образом, считает эксперт, враг стремится не только захватить новые позиции и создать условия для прорывных наступательных операций, но и оттянуть наши огневые средства, чтобы украинские Силы обороны не осуществляли ударов по логистике на юге.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке. Враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, при этом проводит разведку позиций ВСУ. Попытки армии РФ вовремя обнаруживаются украинскими военными.

Полковник ВСУ Владислав Волошин сообщил, что враг режет логистику и бросает резервы на штурм. Армия РФ продолжает штурмовые действия на Времовском направлении с целью прорыва в сторону Великой Новоселки Донецкой области. Таким образом россияне стремятся перекрыть логистическое сообщение украинских сил с Курахово.

Стало известно, что ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области. Россияне разместили 59 тыс. солдат в Курской области с тех пор, как ВСУ ворвались туда в начале августа и стремительно продвинулись, застав Кремль врасплох.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред