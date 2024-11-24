"Взяли паузу и выжидают": эксперт о позиции некоторых партнеров Украины

Украина объективно является одним из лидеров в производстве современных дронов, напомнил Петр Олещук.

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Петр Олещук оценил поддержку Украины западными партнерами / Коллаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, ОПУ, 4 танковая бригада

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Некоторые государства готовы вкладываться в Украину

Украина является одним из лидеров в производстве современных дронов

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук прокомментировал вопрос о том, насколько Запад заинтересован в том, чтобы "вкладываться" во внутренний план, озвученный президентом Владимиром Зеленским.

"Мы видим, как некоторые государства вкладываются и готовы вкладываться в дальнейшем, хотя далеко не все из них являются партнерами Украины", — подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт напомнил о том, что отдельные пункты плана могут быть потенциально интересным, и уже есть проекты, которые частично реализованы.

"Например, Украина объективно является одним из лидеров в производстве современных дронов, поэтому определенное сотрудничество возможно. Но его объемы с разными государствами не могут быть однородными: где-то это может быть только обмен технологиями, а где-то - создание совместных предприятий", — отметил он.

Собеседник говорит, что заинтересованность в поддержке Украины со стороны западных стран есть, но она не является однородной.

"И мы должны понимать, что в современном западном мире все будут смотреть в сторону США - какие у них будут настроения, ориентации и вообще отношение к российско-украинской войне. Поэтому сейчас кто-то из потенциальных участников мог взять тактическую паузу и начать выжидать", — добавил Олещук.

Смотрите видео - интервью Петра Олещука Главреду:

Ранее сообщалось о том, как долго будет реализовываться План стойкости. Реализация Плана стойкости президента Зеленского зависит от западного финансирования.

Как сообщал Главред, Петр Олещук объяснил затею Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План стойкости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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