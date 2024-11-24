Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

В мире есть системы ПВО, способные защищать от новых ракет РФ, говорит президент.

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Владимир Зеленский рассказал об ударе новой ракетой РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Продолжаются экспертизы для установления характеристик ракеты РФ

В мире есть системы ПВО, способные защищать от новых ракет

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел показали обломки российской ракеты, которая ударила по Днепру в четверг.

Украина продолжает работать с партнерами для установления всех деталей и характеристик этой ракеты, сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг", — сказал он в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что в мире есть системы ПВО, способные защищать и от этого. Зеленский добавил, что РФ должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия.

/ Инфографика Главред

"Последствия - в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также - последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает. Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие", — отметил глава государства.

По его словам, необходимо постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность настоящего мира. И это достигается только двумя вещами - помощью Украине и давлением на Россию. Президент поблагодарил всех в мире, кто именно так делает.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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