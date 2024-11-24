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Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые

Алексей Тесля
24 ноября 2024, 18:14
381
В Корюковском районе слышали два взрыва, есть повреждения и пострадавшие.
Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые
РФ ударила по Украине ракетами и дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Главное:

  • На Черниговщине есть пострадавшие в результате удара РФ
  • Взрывы повредили промышленные здания на Киевщине

Взрыв прозвучал в Чернигове в воскресенье во время воздушной тревоги, разрушений в городе нет, сообщил и. о. городского головы Александр Ломако.

"Многие черниговцы слышали звук взрыва. Разрушений или повреждений непосредственно на территории города не зафиксировано. До завершения тревоги находитесь в укрытиях! Больше информации ждем от военных", — написал Ломако в Telegram.

видео дня

Обстрел Черниговщины

В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине.

"В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц", — рассказал он.

Глава ОВА добавил, что в Черниговском районе есть поврежденные дома в результате удара РФ.

РФ атаковала Киевщину дронами

В Киевской области повреждено промышленное предприятие – из-за российской атаки произошло падение обломков сбитых дронов, сообщил глава обладминистрации Руслан Кравченко.

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/ Инфографика: Главред

По его данным, на объекте произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Кровля здания частично повреждена, предварительно обошлось без пострадавших.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. В ночь на 24 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. ПВО сбила 50 из них, еще четыре пока остаются в воздухе.

Напомним, как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.

Как сообщалось ранее, Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Киевская область Черниговская область война России и Украины ракетный удар атака дронов
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