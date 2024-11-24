Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые

Главное:
- На Черниговщине есть пострадавшие в результате удара РФ
- Взрывы повредили промышленные здания на Киевщине
Взрыв прозвучал в Чернигове в воскресенье во время воздушной тревоги, разрушений в городе нет, сообщил и. о. городского головы Александр Ломако.
"Многие черниговцы слышали звук взрыва. Разрушений или повреждений непосредственно на территории города не зафиксировано. До завершения тревоги находитесь в укрытиях! Больше информации ждем от военных", — написал Ломако в Telegram.
Обстрел Черниговщины
В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус уточнил, что враг нанес ракетный (предварительно) удар по Черниговщине.
"В Корюковском районе два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. К сожалению, ранен 28-летний мужчина, его госпитализировали в одну из местных больниц", — рассказал он.
Глава ОВА добавил, что в Черниговском районе есть поврежденные дома в результате удара РФ.
РФ атаковала Киевщину дронами
В Киевской области повреждено промышленное предприятие – из-за российской атаки произошло падение обломков сбитых дронов, сообщил глава обладминистрации Руслан Кравченко.
По его данным, на объекте произошел пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Кровля здания частично повреждена, предварительно обошлось без пострадавших.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. В ночь на 24 ноября страна-агрессор Россия выпустила по Украине 73 беспилотника. ПВО сбила 50 из них, еще четыре пока остаются в воздухе.
Напомним, как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.
Как сообщалось ранее, Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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