Байден передумал приглашать Украину в НАТО: в Bloomberg раскрыли причину

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины к вступлению в НАТО, но решила не делать этого.
Учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе администрация Байдена решила отложить официальное приглашение к вступлению в НАТО, говорится в издании Bloomberg.
Зато, издание сообщило, что будет заключен ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.
Гарантии безопасности для Украины - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами. В Офисе президента сообщили, что заключенные соглашения о гарантиях безопасности для Украины будут способствовать оборонному сотрудничеству и помогут вступить в НАТО и ЕС.
Владимир Зеленский издал заявление о прекращении огня в обмен на гарантии для Украины. Президент Украины надеется на поддержку Франции, поскольку Украине не хватает необходимого оборудования, ведь Украина имеет дефицит беспилотников для дальних дистанций.
Глава Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали реализации плана победы и гарантии безопасности для Украины. Ермак обратил внимание на важность этого плана, и выразил надежду, что он будет поддержан как минимум всеми странами.
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