Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

Эксперты из Mira Showers объяснили простой метод восстановления работоспособности канализации.

https://glavred.info/lifehack/vyletit-kak-probka-kak-izbavitsya-ot-volos-v-slive-dusha-10617011.html Ссылка скопирована

Чем можно растворить волосы в сливе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Эксперт назвали лучшее средство из 2-х компонентов для борьбы с засорами

Как его использовать

Засорение стоков в душе волосами может стать настоящей неприятностью, с которой очень трудно бороться без помощи спецсредств.

Главред узнал - если вы не хотите вызывать дорогого сантехника или использовать агрессивные химикаты, есть некоторые натуральные ингредиенты, которые сделают свое дело. Эксперты из Mira Showers объяснили простой метод восстановления работоспособности канализации, который включает в себя использование двух распространенных ингредиентов: уксуса и пищевой соды, пишет express.co.

видео дня

"Если ничего не делать, волосы и мыло неизбежно будут накапливаться в сливе душа, и может возникнуть соблазн попробовать быстрое решение с помощью агрессивных химикатов или дорогого вызова сантехника", — говорят эксперты.

По их словам, уксус является известным спасителем для различных задач по очистке, и разблокировка канализации не является исключением.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Чтобы очистить засоренную канализацию, они предложили наполнить маленькую чашку пищевой содой и вылить ее в канализацию.

Подождите несколько минут, прежде чем налить в чашку белый уксус, и подождите, пока смесь начнет пузыриться.

На этом этапе вы должны вставить вилку и подождать час, чтобы смесь подействовала по волшебству.

По истечении часа вылейте горячую, но не кипящую воду в канализацию.

"Раствор уксуса и пищевой соды должен разрыхлить волосы или мыльную пену, а горячая вода может затем промыть трубопровод и устранить засор", — добавили эксперты.

Если проблема не устранена, повторите процесс еще раз.

Тем не менее, эксперты предупредили, что, хотя это естественный метод очистки стоков, он все еще "достаточно едкий", поэтому не переусердствуйте.

Вам может быть интересно:

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред