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Как быстро избавиться от плесени в душе: 5 проверенных методов

Лидия Неплях
11 сентября 2023, 18:16 обновлено 11 сентября, 18:16
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Плесень довольно трудно вывести, но с правильными инструментами это сделать возможно.
Способы избавления от плесени
Способы избавления от плесени / Коллаж Главред, фото flickr (Yu-Jie Lin, eltpics)

Ванная комната - это место, где мы ищем уединение и расслабление, но порой даже это уютное пространство может подвергаться неприятной "гости" - плесени. Плесень в ванной не только портит эстетику помещения, но и может представлять опасность для здоровья. В этом тексте мы рассмотрим эффективные методы и средства, которые помогут избавиться от плесени в душе.

Почему в ванной появляется плесень

Плесень в ванной комнате обычно появляется из-за высокой влажности и наличия органических материалов, на которых она может развиваться. Вот основные причины, по которым плесень может появиться в ванной:

  • Высокая влажность: ванная комната является одним из самых влажных помещений в доме из-за частого использования воды. Постоянно высокая влажность создает идеальные условия для развития плесени.
  • Недостаточная вентиляция: если в душе нет хорошей системы вентиляции или она используется неправильно, влажность может накапливаться в помещении, не давая возможности быстро высыхать поверхностям и провоцируя рост плесени.
  • Мокрые вещи: оставленные мокрые полотенца, коврики или одежда после душа могут создавать дополнительные источники влажности, способствующие росту плесени.
  • Дефекты сантехники: утечки воды или другие проблемы с сантехникой могут создавать влажные зоны, которые становятся идеальным местом для размножения плесени.
  • Недостаточное освещение: плохая освещенность может затруднить вентиляцию и облегчить рост плесени, так как уменьшает естественную способность солнечного света уничтожать микроорганизмы.
  • Органические материалы: плесень питается органическими веществами, такими как древесина, обои, шпаклевка или мягкие отделочные материалы, которые могут содержать органические компоненты.
  • Плохая герметизация: если герметизация между ванной и стенами или между плиткой нарушена, вода может попадать в структурные элементы и способствовать росту плесени.

Как бороться с плесенью с помощью растворов

Медный купорос является эффективным средством для борьбы с плесенью на стенах ванной. Разведите сто граммов медного купороса в десятилитровом ведре воды и аккуратно обработайте им все поверхности, включая те, где грибок не виден на первый взгляд. После этого тщательно вымойте ванную, хорошо просушите ее, и оставьте двери в открытом положении хотя бы на сутки.

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Отбеливатель с хлором также является эффективным средством. Растворите один литр отбеливателя в ведре воды. Этот состав помогает предотвратить повторное появление грибка, несмотря на едкий запах отбеливателя. В данном случае, не требуется дополнительной мойки поверхностей в ванной.

Также на рынке доступны специализированные промышленные средства для борьбы с плесенью, представленные в литровых бутылках. Их использование аналогично: обработать стены и создать свежую атмосферу в ванной комнате.

Подручные средства в борьбе с плесенью

Уксус и сода - универсальное средство, которое можно использовать, если вы обнаружили плесень в ванной комнате. Равномерно распределите соду по зоне поражения, не стесняясь с количеством. Затем осторожно обильно полейте уксусом до образования пены. Как только пена утихнет, промойте ванную комнату мыльным раствором.

Попробуйте следующий состав: смешайте стакан воды, полстакана уксуса, небольшое количество перекиси водорода и 50 граммов борной кислоты. Этот состав отлично справится с проблемой.

Рекомендуется проводить такую обработку в позднее время вечером, чтобы дать средству действовать несколько часов, при этом никто не будет пользоваться помещением.

Другим эффективным средством является масло чайного дерева. Растворите 1-2 ложки масла чайного дерева в стакане воды и обработайте соответствующие участки.

Чтобы предотвратить появление черной плесени, важно соблюдать профилактичные меры. Регулярно убирайтесь и вытирайте разлитую воду. Также старайтесь держать дверь в ванной открытой, чтобы обеспечить более сухой воздух в помещении.

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ванная уборка
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