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"Собрали серьезную группировку": в ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге

Юрий Берендий
24 ноября 2024, 19:17
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Россияне собрали значительные военные силы на южном направлении для обороны и противодействия украинскому десанту, отметил спикер Сил обороны Юга Украины.
ВСУ
В ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Коротко:

  • Войска РФ боятся форсирования Днепра со стороны ВСУ
  • Российские войска собрали серьезную группировку на Юге

Российские войска опасаясь высадки Сил обороны Украины на левом берегу Днепра собрали на южном направлении фронта подразделения трех "огромных группировок". Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин.

По его словам, на западе, в частности в районе Тендровской и Кинбурнской косы, расположены подразделения северного флота РФ Они активно увеличивают количество групп для защиты этих позиций и противодействия украинскому десанту, если тот попытается форсировать косы.

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"Россияне боятся, что мы там будем форсировать Днепр, высадимся и ударим на их левый фланг", - рассказал Владислав Волошин.

Далее расположены силы южного военного округа, которые включают три общевойсковые армии. За ними действуют подразделения восточного военного округа, представленные двумя общевойсковыми армиями.

"Кроме того, здесь находятся и представители российского ВДВ - около семи бригад и полков. Поэтому группировка довольно серьезная, постоянно проводит ротационные мероприятия подразделений, участвующих в штурмах", - отметил спикер.

Также он отметил, что российские войска постоянно получают пополнение для замещения потерь. Хотя больших группировок не перебрасывают, некоторые отдельные подразделения, например, штурмовые группы или операторы дронов, все же передислоцируются.

"У нас есть информация, что из Донецкой области перебросили одно из небольших подразделений для того, чтобы усилить свои штурмы", - резюмировал спикер.

Кинбурнская коса инфографика
Что известно о Кинбурнской косе / Инфографика: Главред

Бои на Юге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты активизировали использование бронетехники в Запорожской области, заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Запорожском направлении, в частности в районах Черемиевки, Орехова и Приднепровья. Главной целью оккупантов является захват островных территорий на Днепре. На Времовском направлении враг действует непрерывно, но изменил подход, отказавшись от хаотичных "мясных штурмов" в пользу более организованных действий.

Ранее Волошин сообщал, что российские войска активизировали штурмовые операции на Юге, особенно на Приднепровском направлении, пытаясь оккупировать острова для усиления угрозы Херсону.

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Что известно об ОК "Юг"?

Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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