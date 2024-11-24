Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

Главное из заявления посла:
- Турция закрыла проливы в начале полномасштабной войны в Украине
- Это помешало России захватить Одессу и Николаев
- Сейчас между Украиной и Турцией действует траспортный безвиз
Турция в начале полномасштабной войны в Украине закрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Это помешало России захватить Одессу, Николаев и другие территории. Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Укринформу".
Он отметил, закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы стало одним из ключевых этапов обороны Украины.
"Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря", - сказал посол.
По его словам, Турция также стала важным транспортным хабом для Украины. Ранее, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, перевозчики не могли забирать грузы. Сейчас действует траспортный безвиз между странами.
"Без всяких лицензий и разрешений наши компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции крайне необходимые Украине грузы", - подчеркнул Боднар.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что ситуация на восточных направлениях фронта действительно сложная, есть медленное продвижение российских оккупантов.
Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что перед российскими оккупантами Кремль поставил сразу две четкие задачи: выйти на административные границы Донецкой области и выбить Силы обороны Украины из Курской области. Однако, несмотря на все старания врага, пока агрессорам не удается достичь ни одной из этих целей.
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Кто такой Василий Боднар?
Василий Миронович Боднар (род. 20 сентября 1976, с. Олесино, Украина) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (с 2021). Заместитель министра иностранных дел Украины (2017-2021), Генеральный консул Украины в Стамбуле (2015-2017), по совместительству - представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (от 2016 до 27 июля 2017), сообщает Википедия.
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