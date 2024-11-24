Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

Партизаны сообщили, что там также дислоцируется 26-й морской радиотехнический батальон.

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РФ накапливает оружие в Крыму / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, t.me/atesh_ua

Коротко о главном:

В Крым РФ стягивает системы С-300

Партизаны раскрыли в Крыму важную цель для ВСУ

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские оккупанты разместили системы противовоздушной обороны С-300 на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

По данным партизан, на военной базе на Фиоленте расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем.

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"На объекте развернуты системы ПВО С-300, которые обеспечивают противовоздушную оборону и способны выявлять и отслеживать угрозы на значительных расстояниях", - говорится в сообщении.

Что известно о С-300 / Инфографика: Главред

Кроме того, партизаны сообщили, что там также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и обнаружением целей. Слаженное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны региона.

Оккупанты стягивают С-300 в Крым / фото: t.me/atesh_ua

В партизанском движении добавили, что продолжают разведку и передают полученную информацию Силам обороны.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ потеряли почти половину территории на Курщине. Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ из-за волны контратак россиян. РФ разместила 59 тыс. солдат в Курской области с тех пор, как ВСУ ворвались туда в начале августа и стремительно продвинулись.

ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении. Для атак украинских позиций оккупанты применяют часто мотоциклы и квадроциклы. Но артиллерия и сбросы с FPV-дронов воинов ВСУ эффективно уничтожают противника - ситуация ухудшается, но ВСУ сдерживают наступление РФ.

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях. Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, попавших в российское окружение на Курщине. Россияне заставили мужчин раздеться догола. Проведя их под дулами автоматов по лесопосадке, пленных расстреляли.

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