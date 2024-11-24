Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

Оккупанты продолжают применять против украинских военных стандартную тактику.

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Артиллерия и дроны ВСУ уничтожают малые группы врага / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Шафигулин:

Армия РФ штурмует ВСУ малыми группами

Бойцы "Спартана" активно применяют FPV-дроны

Врагу не удается достичь желаемого

Армия страны-агрессора России на Запорожском направлении продолжает активные наступательные действия. Враг осуществляет постоянные штурмы позиций украинских военнослужащих, применяя тактику малых групп.

Об этом сообщил глава секции первого батальона Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Игорь Шафигулин, сообщили в НГУ.

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Для атак украинских позиций оккупанты применяют часто мотоциклы и квадроциклы. Но артиллерия и сбросы с FPV-дронов воинов ВСУ эффективно уничтожают противника.

"За прошедшую неделю противник несколько раз пытался идти на штурмы малыми группами количеством до 10-х оккупантов. Также были попытки осуществить штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах. Военнослужащие "Спартана" обнаружили оккупантов заранее и уничтожили: артиллерией, сбросами и FPV-дронами", - рассказал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно армия РФ оккупировала Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков DeepState, кроме этого продвижение врага зафиксировано возле восьми населенных пунктов, а именно - в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

Торецк / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, как писал Главред, в Донецкой области страна-агрессор Россия собрала танкистов из Бурятии, которые готовятся, вероятно, к наступлению. На базу постоянно приезжают машины, высаживают военных и сразу уезжают, не оставляя техники.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области. Захватчики также имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

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