Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

Анна Косик
24 ноября 2024, 15:05
548
Оккупанты продолжают применять против украинских военных стандартную тактику.
Армия РФ, ВСУ
Артиллерия и дроны ВСУ уничтожают малые группы врага / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что сказал Шафигулин:

  • Армия РФ штурмует ВСУ малыми группами
  • Бойцы "Спартана" активно применяют FPV-дроны
  • Врагу не удается достичь желаемого

Армия страны-агрессора России на Запорожском направлении продолжает активные наступательные действия. Враг осуществляет постоянные штурмы позиций украинских военнослужащих, применяя тактику малых групп.

Об этом сообщил глава секции первого батальона Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Игорь Шафигулин, сообщили в НГУ.

видео дня

Для атак украинских позиций оккупанты применяют часто мотоциклы и квадроциклы. Но артиллерия и сбросы с FPV-дронов воинов ВСУ эффективно уничтожают противника.

"За прошедшую неделю противник несколько раз пытался идти на штурмы малыми группами количеством до 10-х оккупантов. Также были попытки осуществить штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах. Военнослужащие "Спартана" обнаружили оккупантов заранее и уничтожили: артиллерией, сбросами и FPV-дронами", - рассказал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно армия РФ оккупировала Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области. По данным аналитиков DeepState, кроме этого продвижение врага зафиксировано возле восьми населенных пунктов, а именно - в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, как писал Главред, в Донецкой области страна-агрессор Россия собрала танкистов из Бурятии, которые готовятся, вероятно, к наступлению. На базу постоянно приезжают машины, высаживают военных и сразу уезжают, не оставляя техники.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области. Захватчики также имели продвижение возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Другие новости с Запорожского направления:

Что известно о 3-й бригаде оперативного назначения НГУ?

3-я бригада оперативного назначения НГУ - военное соединение в составе Национальной гвардии Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в г. Харьков. Принадлежит к Восточному оперативно-территориальному объединению НГУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Запорожская область штурмы российские войска
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогноз

15:54Эксклюзивы
Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:33Украина
Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

14:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Последние новости

16:18

"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды Трампа

16:08

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

15:54

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:41

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

15:33

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
15:05

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

14:56

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

14:56

Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

14:41

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

Реклама
14:10

Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

13:57

Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

13:22

В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

12:59

Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

12:58

Расформирование ТЦК и СП в Украине: в Раде сделали резкое заявление

12:56

Могут ли выборы в Украине состояться уже в 2025 году: назван важный нюансВидео

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

11:55

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

11:44

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:19

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:07

Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

Реклама
10:56

Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

10:15

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

10:04

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 ноября (обновляется)

09:48

Усилить Украину перед Трампом: Байден пошел на радикальные шаги - Bloomberg

09:36

Будет означать поражение: Трамп может пойти на выгодную для Путина сделку - WP

09:30

Карта Deep State онлайн за 24 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Заходили разными курсами: враг атаковал столицу и Киевскую область дронами, детали

08:31

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

07:48

РФ за 3 месяца производит столько оружия, как ЕС за год - Писториус

06:06

Путин повышает смертельные ставки для Запада, а кровавую цену платит Украинамнение

05:36

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

04:30

"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - ЗагороднийВидео

03:32

Почему важно не ставить горячее в холодильник: причину запрета знают не все

03:04

Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

02:30

Самые верные и лучшие друзья: какие знаки зодиака никогда не предадут - список

00:16

Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

23 ноября, суббота
23:59

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

23:23

"Сотрудники посольств уезжают из Киева": в ЦПД объяснили, что происходит

Реклама
22:48

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атакуФотоВидео

21:26

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

21:09

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

20:12

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:09

Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

19:44

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

19:39

РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о "расстрельных списках"

19:20

Теперь официально: Украина может атаковать РФ ракетами SCALP - МИД Франции

19:09

Свет почти не будут выключать: какими будут графики отключения света 24 ноября

18:55

Путин и его шантаж Запада: для чего была проведена "психологическая атака"?мнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять