Расформирование ТЦК и СП в Украине: в Раде сделали резкое заявление

В Раде отметили, что рекрутинг по масштабам мобилизации пока не может компенсировать мобилизационные мероприятия, которыми занимаются работники ТЦК и СП.

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В Раде резко отрегулировали на идею расформировать ТЦК / Коллаж Главред, фото УНИАН

О чем сказал Вениславский:

ТЦК и СП на 95-98% обеспечивают пополнение украинской армии

Роспуск ТЦК и СП во время войны - это игра против Украины и ее суверенитета

Предложения народных депутатов о расформировании ТЦК и СП и создании на основе их работников 10 бригад выглядят по меньшей мере непродуманными и наносят ущерб национальной безопасности и обороне Украины. Об этом в интервью NV заявил народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что сейчас ТЦК и СП обеспечивают 95-98% выполнения мобилизационных мероприятий, необходимых для формирования новых резервов.

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"В условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, заменить их какими бы то ни было альтернативными формами привлечения граждан в Вооруженные силы, учитывая практику, - это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что, несмотря на поддержку рекрутинга, сейчас он не способен заменить мобилизационные мероприятия, которые осуществляют ТЦК.

По его мнению, после завершения войны необходимо разработать и внедрить модели, которые будут стимулировать граждан добровольно вступать в ряды Вооруженных сил и других структур сектора безопасности и обороны.

В то же время, по его словам, нынешнее законодательное разрешение на рекрутинг не может компенсировать масштабов мобилизации, которые сейчас выполняются ТЦК СП. Вениславский также отметил, что, по данным представителей военного командования, которые озвучиваются в закрытом режиме, 95-98% мобилизации обеспечивают именно ТЦК, тогда как рекрутинг отвечает лишь за два-три процента.

Он подытожил, что роспуск ТЦК во время войны недопустим и приравнял такие действия к измене.

Новые правила бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, согласно постановлению Кабинета министров № 1332 от 22 ноября 2024 года, отсрочки от мобилизации, которые ранее были выданы Министерством экономики или через портал "Дія", будут оставаться в силе лишь до 28 февраля 2025 года.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что в 2025 году аспиранты, которые будут поступать на контрактную форму обучения, вероятно, не будут получать права на отсрочку от мобилизации. По информации МОН, аспиранты на контракте смогут учиться только на заочной или вечерней форме обучения, что, согласно законодательству, не предусматривает возможности для отсрочки.

Кроме того, с 1 декабря правительство вводит новые подходы к освобождению работников от мобилизации. Изменения коснутся критериев присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня заработной платы, а также региональных и отраслевых особенностей. Об этом заявил заместитель министра экономики Виталий Кондратьев в интервью для Forbes Ukraine.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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