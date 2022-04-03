Арестович рассказал, кто из оккупантов совершал преступления в Буче

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и Росгвардии.

Он отметил, что именно эти войска совершили военные преступления в Киевской области. В Буче, Гостомеле и Ирпене они насиловали, убивали и зверствовали.

Соответствующий список Арестович разместил в своем Telegram-канале.

Список частей и подразделений

64 ОМСБр 35 армии "Восточного военного округа";

5 ОТБР 36 армии "Восточного военного округа";

331 ВДП 98 ВДД;

37 ВДП 106 ВДД;

104 и 234 ДШП 76 ДШД;

14 и 45 ОБСпН;

63 ОПОН Росгвардии;

155 ОБрМП "Тихокеанского флота".

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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