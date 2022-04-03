"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в Буче

Геноцид в Буче - полный список российских солдат / Фото Reuters

Есть поименный список российских солдат, устроивших геноцид в Буче. Это 64-я отдельная мотострелковая бригада, 35-й общевойсковой армии Минобороны России, Хабаровский край. Восточный военный округ.

Известны их адреса, состав семей, имена жен, и школы, в которые ходят их дети, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"Кто ответит за геноцид в Буче? Российские солдаты думают, что война все спишет и они будут счастливо жить после этих военных преступлений с краденными стиральными машинами. Но будет немножко не так. Номера воинских частей Минобороны России, которые зашли в Бучу известны Украине и через несколько дней будут в Международный уголовный суд", - заявил он.

По словам Цимбалюка, Украина располагает поименным списком командиров всех подразделений (с адресами на территории России), которые находились в окрестностях Киева и напрямую связаны с преступлениями против гражданского населения. Более того, по словам журналиста, расплата российских военных ждет не только со стороны следственных и судебных органов.

"Что это значит? Уже есть поименный список командиров этих подразделений, их адреса в России, состав семей. Известны имена их жен и номера школ, в которые ходят их дети. Далее будут установлены личные данные всего офицерского состава - командиров батальонов, рот и взводов. Со всеми вытекающими для них последствиями. Далее дойдет до составления поименного списка солдат, причастных к геноциду. Эти преступления не имеют срока давности и исполнители будут наказаны. Кара придет не только от судебных органов", - подчеркнул Цимбалюк.

Что происходит в Буче

Первые ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

Отреагировал на преступления россиян в Буче и президент Европейского совета Шарль Мишель. В частности, он заявил, что против России будут введены новые санкции.

Владимир Зеленский показал миру жуткие преступления оккупантов в Буче.

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