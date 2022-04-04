Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь

В Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь/ Скрин из видео

После освобождения Бучи от российских захватчиков становятся известными всё больше фактов зверств оккупантов, которые они совершали в отношении местного мирного населения. Одним из таких фактов стало убийство местной жительницы, которую застрелили просто потому, что она вышла за ворота и увидела российскую технику.

Матери женщины пришлось хоронить свою дочь прямо во дворе. После освобождения города Антонина Помазанко показала место захоронения украинским военным. Соответствующее видео обнародовал в Telegram журналист Денис Казанский.

"Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело дочери. Она была застрелена российским солдатом в первый день оккупации города. Женщина вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины. Мать похоронила ее, как смогла, прямо во дворе", – написал журналист.

Как слышно в видео со слов матери, дочь вышла за калитку, потому что подумала, что там идет колонна украинской техники.

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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