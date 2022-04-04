"Живые были рядом с мертвыми": под Черниговом нашли подвал, в котором оккупанты держали 150 человек

В Ягодном оккупанты держали в маленьком подвале более 150 заложников / facebook.com/viacheslav.chaus

В маленьком подвале школы села Ягодное Черниговской области оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских.

В маленьком помещении принудительно находились женщины и дети, рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook.

Всего там удерживали более 150 жителей Ягодного. По его словам, людей иногда выпускали на улицу, однако не часто, а условия были ужасающими.

"Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод, жажда, страх, боль, отчаяние. Туалет - на ведро. Дети. Там были женщины и дети. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", - рассказал Чаус.

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

facebook.com/viacheslav.chaus

Напомним, в Киевской области в городе Буче в одном из домов украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.

Также мы сообщали, что ужасающие кадры из оккупированной Бучи показал ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров. Он рассказал о разрушенных домах, убитых гражданских, заминированной детской площадке и других преступлениях оккупантов.

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