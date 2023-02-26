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Шеф ЦРУ предупредил: Китай готовит план переброски в РФ партии летального оружия

26 февраля 2023, 07:50
Администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия фатального решения.
Уильям Бернс
Уильям Бернс / УНИАН

Китай рассматривает вероятные планы поставки РФ летального оружия для войны против Украины, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение Пекином еще не принято. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления (России – ред.) летального оружия", — подчеркнул директор ЦРУ.

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В свою очередь он обратил внимание на то, что администрация Джо Байдена пытается сдержать власти Китая от принятия такого решения.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – пояснил шеф ЦРУ.

Он также уверен в том, что китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы наблюдал за опытом Путина в Украине, за развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Я думаю, во многом он был смущен и отрезвел из-за увиденного", – добавил Бернс.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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