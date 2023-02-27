РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУР

Ударную авиационную группировку оккупанты держат примерно в 200 километрах от границы. Ее могут задействовать для штурма на ряде направлений.

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов/ УНИАН, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия накопили большое количество авиации за две сотни километров от украинской границы и готова при случае применить ее для ударов.

Самолеты могут быть применены врагом на тех направлениях, где оккупантам удастся добиться хоть какого-то успеха. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии ТСН.uа.

"Речь идет не о накоплении на границе. Враг накопил ударную авиационную группировку, которая расположена минимум в 200 километрах от границы. Эта группировка может быть задействована для проведения штурмовых действий на тех направлениях, где враг будет иметь какой-то успех", – говорит Черняк.

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Он подчеркнул, что Россия никаких "целей" так называемой "спецоперации" не достигла. Поэтому страна-агрессор может попытаться добиться хоть каких-то тактических успехов на направлениях, где, как оккупантам кажется, будет легче это сделать. А затем наступление на этих направлениях захватчики могут подкреплять штурмовой авиацией.

Прежде всего речь идет о донецком направлении, отмечает представитель ГУР Минобороны Украины.

"Относительно количества – речь идет на самом деле о сотнях единиц. Но сколько из этих сотен трудоспособных? Они также используют авиацию советских времен. Трудно прогнозировать то, насколько она в рабочем, боевом состоянии", – рассказал Черняк.

При этом в Воздушных силах ВСУ неоднократно сообщали, что российские оккупанты не отправляют свою авиацию вглубь Украины, ведь понимают, что украинская противовоздушная оборона может легко сбить их самолеты.

Россия изменила тактику ракетных обстрелов

В ГУР также сообщают, что российские оккупанты изменили тактику ракетных обстрелов из-за быстрого окончания запаса ракет. Согласно данным ведомства, в страны-агрессора осталось менее, чем 100 высокоточных крылатых ракет, которые чаще всего запускаются во время обстрелов – "Калибр", Х-101, Х-555. А пополнять запасы РФ не успевает, рассказывает представитель ГУР Андрей Черняк.

Есть еще и старые ракеты, однако они либо не долетают из-за неисправностей, либо имеют меньший радиус, в котором их могут применять.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, что есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", – объяснил представитель ГУР МО Украины.

Опасность ракетных ударов со стороны России

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам – транспортной инфраструктуре и гидротехнических сооружениях. Всё из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

Также ранее экс-заместитель СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун говорил, что Россия готовится к воздушной атаке на Украину. Оккупанты одновременно могут поднять в воздух около 200 самолетов разного типа.

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

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