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"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналист

27 февраля 2023, 16:12
После того, как Украина победит Россию в войне, она и другие государства мира должны сделать все, чтобы остановить россиян от новой войны.
Владимир Путин, Майкл Наки
После поражения Путин развяжет новую войну, считает журналист Майкл Наки/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин в случае своего успеха в Украине вполне возможно не остановился бы, а пошел бы дальше. Мир понимает такую угрозу, и это одна из причин, почему нашему государству так активно помогают другие страны.

Но угроза новой войны будет оставаться даже после поражения России в нынешней, ведь рано или поздно среди россиян могут вспыхнуть реваншистские настроения. И такое развитие событий возможно даже в случае, если Путин уже не будет у власти в РФ. Такое мнение высказал российский блогер, журналист Майкл Наки в интервью Главреду.

На вопрос, может ли война выйти за пределы Украины, журналист ответил, что это вполне возможно.

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"Конечно, может. И это, кстати, тоже понимание, которое постепенно начало приходить. Что война России и Украины уже не только о них. На третий раз, после 2008-го и 2014-го, к мировому сообществу пришло понимание, что с диктаторами не бывает так, что они "съедят" какой-нибудь "кусок" и этим наедятся. Это стиль, манера и такой нарратив поведения, в рамках которого этого не остановить", – отмечает Наки.

По его словам, пока Путин будет оставаться у власти в РФ или власть в России будет в такой конфигурации, в какой ее построил Путин, это будет оставаться угрозой для всего мира. Ведь рано или поздно в России могут возникнуть реваншистские настроения.

"Ядерное оружие, захватнические настроения, большое количество нищего населения с реваншистскими настроениями, которые, безусловно будут при любом исходе. Это то, что было после Первой мировой войны, и что, собственно, привело ко Второй мировой – реваншистские настроения, которые в какой-то момент поднимаются на флаг и под этим флагом действуют", – говорит он.

Журналист отмечает, что не обязательно в РФ должны возникнуть реваншистские настроения, но исключать риска такого развития событий нельзя. Но Украине и миру очень важно после того, как РФ проиграет в нынешней войне, сделать всё возможное, чтобы война не повторилась. А для этого в первую очередь нужен демонтаж режима Путина.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки – российский блогер, стример и журналист. Автор одноименного YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец – Чарльз Наки, гражданин США. Мать – россиянка, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вел политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и день", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведет общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (ж) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внес Наки в список физических лиц-"иностранных агентов".

Амбиции главы Кремля простираются всё дальше и дальше, ведь у него на самом деле нет никакой исторической миссии, несмотря на то, что он постоянно такие миссии себе придумывает, говорит Наки.

"Мы же видим, что эта историческая миссия меняется каждую неделю – то он хочет что-то восстановить, то в Украине производились какие-то комары, которые должны были как-то погубить славян, причем как-то отличать украинцев от россиян, то НАТО собирается напасть, то Украина... Поэтому все истории об исторических миссиях – это натягивание совы на глобус, а амбиции Путина возникают в захватнической политике для демонстрации силы. И вот как раз сила является основной верой в рамках нынешнего тоталитарного режима. А для демонстрации силы нужно что-то захватывать и кого-то побеждать", – отмечает журналист.

Понимание того, что Путин не остановится на Украине, одна из причин, которая подталкивает другие государства помогать нашей стране противостоять врагу. Партнеры пытаются усилить Украину для этого противостояния.

Война в Украине

Ранее российский журналист и блогер Майкл Наки отмечал, что Путин не может вывести свои войска из Украины, хотя это наиболее логичный поступок, который мог бы стать определенной переговорной позицией. Однако, сделав это, президент РФ столкнется внутри страны с волной непонимания.

Бывший заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПО, экс-глава Луганской ВЦА Георгий Тука считает, что Украина получит от стран Запада авиацию, и это ускорит разгром российской оккупационной армии. По его словам, западные истребители, скорее всего, "ускорят смерть второй армии мира, что, в свою очередь, должно неизбежно привести к распаду России".

Напомним, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол прояснил ситуацию вокруг передачи Украине истребителей F-16. Он отмечает, что этот вопрос не снят с повестки дня. По его словам, двухпартийная делегация Конгресса США пришла к выводу о том, что ракеты ATACAMS и F-16 необходимы Украине.

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