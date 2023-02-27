F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

Делегация Конгресса США пришла к выводу о том, что ракеты ATACAMS и F-16 необходимы Украине.

В США говорят о необходимости передачи ВСУ F-16 / УНИАН, Скриншот

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол прояснил ситуацию вокруг передачи Украине истребителей F-16.

"Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 "не снят с повестки дня", — подчеркнул он в интервью телеканалу ABC.

По его словам, двухпартийная делегация Конгресса США пришла к выводу о том, что ракеты ATACAMS и F-16 необходимы Украине.

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Он не исключил, что оружие для победы могут передать Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

"Когда мы даем им то, что они (украинцы – ред.) действительно могут использовать и просить, они побеждают. Когда мы замедляемся и медленно делаем это, [война] затягивается, и именно этого хочет Путин", — убежден американский конгрессмен.

"Мы, безусловно, можем записать свои законопроекты об ассигнованиях, предоставляя приоритетные системы оружия, и мы намерены это делать", — сказал он.

Маккол также согласился с важностью начать обучение украинских пилотов: "Это занимает 3-6 месяцев. Мы должны делать это сейчас. Я знаю аргументы о том, что нам нужно посмотреть бюджет. Но факт в том, что танки Abrams не поступят [ВСУ] еще по крайней мере год".

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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