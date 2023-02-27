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Садизм, пытки и убийства гражданских: армия РФ показывает "звериный оскал" — журналист

27 февраля 2023, 15:21
Армия РФ все еще остается существенной силой, уверен Майкл Наки.
Майкл Наки
Майкл Наки / E.Blaževič/LRT nuotr

С самого начала российского вторжения боеспособность показала не только армия Украины, но и все украинское общество, которые ясно дали понять, что не собираются складывать оружие, заявил российский блогер, журналист Майкл Наки.

"В критические моменты первых недель после вторжения, Украина показала, что не будет сдаваться. Здесь надо отметить и руководство Украины, в том числе, и Владимира Зеленского. Нельзя сказать, что это целиком его заслуга, но то, что он не сбежал, а продемонстрировал, даже с высокими рисками для себя, что он никуда не собирается, очень сильно повлияло на моральный дух", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Российский журналист убежден в том, что если Украину год назад было принято недооценивать, то Россию переоценивали: "Это во многом связано с закрытостью российского общества, в котором не было понятно, что действительно есть у России, чего нет, в каком состоянии техника и т. д. Понятно, что внутри российского общества было понимание армии и того, как она устроена – много ли там коррупции и того, что написано на бумаге, но по факту не существует. Однако путинская пропаганда работала и на западную аудиторию – предполагалось, что у России "вторая армия мира".

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Он также подчеркнул, что армия РФ остается существенной силой: "С большим количеством техники, снарядов и с очень большой степенью садизма, что для многих стало откровением. Мы видели, что убийства гражданского населения, пытки, обстрелы гражданской инфраструктуры были систематическими. То есть российская армия не просто захватническая, она нарушает все мыслимые и немыслимые правила ведения войны. Казалось бы, какие у войны правила, но и их Россия нарушает, показывая свой звериный оскал".

По мнению собеседника, многие критические проблемы у России до сих пор сохраняются.

"Надо сказать, что часть мифов про РФ, такие как возможность применения ядерного оружия, количество и качество боеприпасов (хотя мы видим новости последних дней о том, что в армии РФ присутствует очевидный снарядный голод), все еще существуют. Но нельзя недооценивать врага, и тут важно не впадать в полное отрицание существования российской армии как таковой", — добавил Наки.

Напомним, 24 февраля 2023 исполнился год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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война России и Украины Майкл Наки
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