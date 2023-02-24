Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

Германия непоколебимо стоит на стороне Украины, заявил канцлер Германии и пообещал поддержку и в будущем.

Олаф Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине / Фото president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

"Россия уже год ведет беспощадную захватническую войну в Украине. Что действительно поражает нас - это решимость и мужество украинцев, с которыми они борются за свободу. Германия поддерживает их в этом и будет поддерживать так мощно и так долго, как это будет необходимо", - сказал Шольц в обращении, посвященном годовщине российского вторжения и опубликованном в Twitter.

По словам Шольца, если посмотреть на события 2022 года, то становится очевидно, что Путин потерпел поражение.

видео дня

"Владимир Путин сделал ставку на раскол, но получил противоположный результат: Украина объединена как никогда раньше, Европейский союз - сплочен", - сказал Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что Германия непоколебимо стоит на стороне Украины.

"Ведь не поставки нами оружия продлевают войну. Наоборот: чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны. Все в руках Путина. Он может прекратить эту войну", - добавил Шольц.

Как известно, сегодня, 24 февраля 2023, исполняется год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю.

Ранее Зеленский выразил надежду, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что есть немалая вероятность того, что окончание активной фазы украино-российской войны произойдет летом нынешнего года.

Другие новости: