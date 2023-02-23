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Есть все шансы для окончания войны нашей победой летом 2023 года - Буданов

23 февраля 2023, 11:50
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует окончание войны с Россией летом текущего года.
Кирилл Буданов, украинские военные
Кирилл Буданов и бойцы ВСУ / 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Есть немалая вероятность того, что окончание активной фазы украино-российской войны произойдет летом нынешнего года. Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91 года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не ухожу", ‒ сказал офицер.

Кроме того, Буданов подтвердил, что западные партнеры передают ВСУ все больше и больше оружия (танки, БМП, артиллерия).

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"Да, они реально поступают […]. Это точно то, что нам необходимо для успешных действий против захватчика. Нужно ли нам больше оружия? Нужно. Все это понимают и, в принципе, совершенно откровенно об этом говорят", ‒ подытожил он.

Что произойдет после выхода ВСУ на границы 1991 года

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Российский политолог Дмитрий Орешкин ранее отмечал, что оккупационные войска России вынуждены будут выйти с территории Украины к границам 1991 года. Однако остается открытым вопрос, где остановится Киев – все будет решаться на переговорах с Западом. В приграничных с Украиной российских регионах ситуация станет непредсказуемой.

Также ранее эксзамминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука высказал мнение, что война России против Украины не завершится после того, как украинские защитники выйдут на границы 1991 года. Только полный развал Российской Федерации будет означать окончательную победу Украины в этой войне.

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ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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