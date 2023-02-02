Путин отступит к границам 1991 года, но где остановится Украина – большой вопрос – политолог

Украину ждет судьба Западной Германии после 1945 года – восстановление и запуск программ по аналогии с "планом Маршалла", считает Дмитрий Орешкин.

Мне трудно представить победу Путина в Украине - Орешкин / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Оккупационные войска России вынуждены будут выйти с территории Украины до границ 1991 года. Однако остается открытым вопрос, где остановится Киев – все будет решаться на переговорах с Западом. В приграничных с Украиной российских регионах ситуация станет непредсказуемой. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путину придется отступить к международно признанным границам Украины. Впрочем, непонятно, где остановятся украинские войска, и этот вопрос будет решаться уже на переговорах с Западом.

"Я с трудом могу себе представить серьезную победу Путина. Так или иначе, в той или иной конфигурации, он будет вынужден отступить к границам 1993 или 1991 года. Ведь вопрос не только в Путине, но и в том, где согласится остановиться Украина. Этот вопрос будет решаться в переговорах с Западом. Там множество сложных параметров, но мне кажется, что Путин будет вынужден отступить", - полагает Орешкин.

По его мнению, впоследствии трудно будет спрогнозировать, какие события начнутся в приграничных с Украиной регионах России.

"А что потом начнется на территории к востоку Украины – ситуация непредсказуемая", - прогнозирует эксперт.

Украинское государство ожидает судьба Западной Германии после 1945 года. Союзники помогут восстановлению страны.

"С Украиной же все более-менее понятно – быстрое восстановление государственности с помощью Запада, "плана Маршалла" и так далее. Примерно то же самое, что было сделано с Западной Германией после 1945 года", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что ВСУ будет сложно выбить российских оккупантов со своей территории в 2023-м, подчеркнул – у Киева есть возможности для завершения войны с Москвой в текущем году. Прогнозы разведки остаются актуальными.

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг сделал прогноз, согласно которому весна 2023 года станет главным и переломным моментом в войне России против Украины. Россияне усилят свои оккупационные войска мобилизованными. По мнению Хертлинга, ВСУ нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке страны и отражать вражеские атаки на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что силы обороны Украины могут опередить российских оккупантов и первыми перейти в наступление в марте. Такой сценарий возможен в том случае, если россияне так и не соберут ударную группировку, а ВСУ удастся сформировать нужные для контрнаступления резервы.

Смотрите полную версию интервью Дмитрия Орешкина Главреду

Угроза наступления России на Украину: