Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – Буданов

После освобождения всех украинских территорий от оккупантов война может не закончиться. Возможно придется вести постоянную оборону от захватчиков.

Война может закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года, считает Буданов/ 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Возможен вариант, что когда украинские военные выйдут на границы по состоянию на 1991 год, война еще не закончится.

Украине может понадобиться постоянная оборона. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

По его словам, Украине нужно будет создать условия для зоны безопасности вдоль границ после того, как украинские военные освободят Донбасс и Крым и выйдут на границы 1991 года.

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Добиться создания таких условий для зоны безопасности можно разными способами, говорит председатель ГУР. Он подчеркнул, что это будет необходимостью.

Буданов согласился с тезисом, что выход защитников Украины на границы по состоянию на 1991 год не обязательно будет означать окончание войны. Нашему государству возможно придется постоянно вести оборону.

"Вы правы, это может означать окончание, может означать не окончание (войны – ред.). Можно перевести войну в совершенно другой формат, можно перейти к неизменной оборонительной операции. Хороший пример – Израиль, который живет постоянно в состоянии войны, проводит оборонительную операцию по своим границам. Вероятнее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на ранее оккупированных территориях, это огромный блок вопросов", – пояснил глава ГУР Минобороны Украины.

Что произойдет после выхода ВСУ на границы 1991 года

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Российский политолог Дмитрий Орешкин ранее отмечал, что оккупационные войска России вынуждены будут выйти с территории Украины к границам 1991 года. Однако остается открытым вопрос, где остановится Киев – всё будет решаться на переговорах с Западом. В приграничных с Украиной российских регионах ситуация станет непредсказуемой.

Также ранее эксзамминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука высказал мнение, что война России против Украины не завершится после того, как украинские защитники выйдут на границы 1991 года. Только полный развал Российской Федерации будет означать окончательную победу Украины в этой войне.

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