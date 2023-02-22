ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

До полномасштабной войны оккупант работал железнодорожником, а затем пошел воевать против украинцев добровольцем.

Украинские военные ликвидировали тезку Путина/ Facebook, скрин

На фронте в Украине был ликвидирован оккупант, который оказался тезкой российского диктатора Путина. 33-летний Виталий Путин был родом из Красноярского края РФ, куда вернуться живым ему уже было не суждено.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Известно, что российский захватчик до полномасштабной войны против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.

Оккупант родился в Тулуне Иркутской области России. Он работал в "РЖД"("Российские железные дороги").

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В 2012 году россиянин переехал в Саянский по распределению, где завел себе семью.

Захватчик не стал ждать, пока его мобилизуют, а согласился идти убивать украинцев добровольно. Но долго повоевать ему не удалось – 7 декабря его ликвидировали украинские военные.

При этом в стране-агрессоре РФ его еще и наградили орденом Мужества (посмертно).

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Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

Напомним, украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области. Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

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