"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в Украину

Благодаря Украине российские танки в Европе появятся исключительно в качестве музейных экспонатов, отметил министр обороны Алексей Резников.

Свободный мир создал танковую коалицию, чтобы помочь Украина победит в войне Россию - Резников / Коллаж УНИАН, bundeswehr.de

Прибытие первых танков Запада в Украину ожидается уже в ближайшее время. Приедут и подготовленные украинские экипажи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что Киев ожидает прибытия западных танков уже в ближайшее время.

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - отметил Резников.

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Кроме того, он также пошутил о том, что ночью в ЕС и НАТО "ворвались" 4 российских танка. Так он прокомментировал передачу Киевом западным партнерам несколько трофейных боевых машин оккупантов РФ.

"Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам... 24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", - подчеркнул Алексей Резников.

Танки Запада для Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что в Украину скоро привезут танки Leopard, Challenger и Abrams.

По его словам, боевые машины должны доставить в большом количестве.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 18 февраля анонсировал передачу Украине легких танков AMX-10 RC уже в конце этой недели. Украинские военные уже завершают обучение. Количество танков, которые получит Киев, Лекорню не уточнил.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев 20 февраля напомнил, что западный мир взял на себя обязательства поставить Украине более 700 танков. При этом украинское государство получит новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

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