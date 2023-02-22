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"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в Украину

22 февраля 2023, 14:59
Благодаря Украине российские танки в Европе появятся исключительно в качестве музейных экспонатов, отметил министр обороны Алексей Резников.
Резников, танки
Свободный мир создал танковую коалицию, чтобы помочь Украина победит в войне Россию - Резников / Коллаж УНИАН, bundeswehr.de

Прибытие первых танков Запада в Украину ожидается уже в ближайшее время. Приедут и подготовленные украинские экипажи. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что Киев ожидает прибытия западных танков уже в ближайшее время.

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - отметил Резников.

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Кроме того, он также пошутил о том, что ночью в ЕС и НАТО "ворвались" 4 российских танка. Так он прокомментировал передачу Киевом западным партнерам несколько трофейных боевых машин оккупантов РФ.

"Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам... 24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", - подчеркнул Алексей Резников.

Танки Запада для Украины

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что в Украину скоро привезут танки Leopard, Challenger и Abrams.

По его словам, боевые машины должны доставить в большом количестве.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 18 февраля анонсировал передачу Украине легких танков AMX-10 RC уже в конце этой недели. Украинские военные уже завершают обучение. Количество танков, которые получит Киев, Лекорню не уточнил.

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев 20 февраля напомнил, что западный мир взял на себя обязательства поставить Украине более 700 танков. При этом украинское государство получит новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Смотрите видео ТСН - как ВСУ бьют оккупантов старыми танками

Наступление России:

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