Танки Leopard, Challenger и Abrams скоро будут в Украине, их очень много – Резников

Танковая коалиция в поддержку Украины в войне с Россией в силе – она создана и уже активно развивается, отметил министр обороны Алексей Резников.

Украина получит очень много западных танков - Резников / Коллаж bundeswehr.de, УНИАН

Украина скоро получит западные танки Leopard, Challenger и Abrams. Их очень много. Танковая коалиция в силе, она создана и продолжает развиваться. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что коалиция по танкам для Украины создана и продолжает свое развитие. Скоро Киев получит от стран-союзников множество танков.

"Официально: "танковая коалиция" за Украину родилась и активно развивается. Вскоре мы с радостью будем приветствовать Leopards, Challengers и Abrams на украинской земле. Их очень много", - подчеркнул Алексей Резников.

Танки Leopard для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил, что немецкое правительство приняло положительное решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин и сам поставит Киеву танки, и разрешит другим странам передать боевые машины украинскому государству.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украине передадут танки Leopard 2 ориентировочно через 3 месяца. Немецкое государство отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6. Машины должны подготовить в быстром темпе для последующей передачи Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина в рамках первой волны ожидает получить приблизительно 120-140 современных западных танков. Это Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Кроме того, Киев рассчитывает и на французские танки Leclerc.

Угроза наступления России: