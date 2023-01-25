Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГ

Украина получит два батальона танков Leopard-2, Германия работает над тем, чтобы как можно быстрее запустить процесс их передачи, сказал Борис Писториус.

Украина получит два батальона танков Leopard 2 - глава Минобороны Германии / Коллаж Bundeswehr/David Karafa, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Первые танки Leopard 2 Украина должна получить приблизительно через 3 месяца. Отправят два батальона боевых машин – первые 14 Leopard 2A6 должны подготовить достаточно быстро. Очень скоро украинские военные начнут обучаться навыкам управления Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает CNN, он рассказал о том, что первые немецкие танки должны поступить в Украину в течение пару месяцев.

"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через 3 месяца", - отметил Писториус.

По его словам, Германия работает над тем, чтобы быстро запустить процесс передачи Киеву танков Leopard. Два батальона должны быть поставлены в два этапа – на первом Украине получит 14 единиц Leopard 2A6. Танки в наличии и могут быть отправлены в быстром порядке. Есть боеприпасы и возможности для проведения ремонта. Дальнейшая реализация процедуры займет немного больше времени.

"Цель – как можно быстрее доставить", - сказал Писториус, который обсудил ситуацию с поставками танков с представителями Польши и шести государств, среди которых – Канада, Испания и Португалия.

Также Борис Писториус подчеркнул, что обучение солдат ВСУ управлению танками Leopard 2 начнется "очень скоро".

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Ранее стало известно, что у Байдена могут рассмотреть возможность отправить Украине около 30 танков Abrams. По информации журналистов, Пентагон никогда не отказывался от изучения вопроса о предоставлении такой помощи.

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