Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

Министр обороны Себастьян Лекорню добавил, что Франция пока не будет поставлять Украину танки Leclerc.

Стало известно, когда в Украину приедут легкие танки AMX-10 RC из Франции / Фото Википедия

В конце следующей недели Украина получит от Франции легкие танки AMX-10 RC. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Parisien.

По его словам, тренировки украинских военных уже заканчиваются.

"Эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", - сказал Лекорню.

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В то же время министр не сказал, сколько бронемашин AMX-10 RC получит Украина. Он объяснил, что не хочет "давать ни одной стратегической для России информации".

Также Себастьян Лекорню добавил, что Франция пока не будет поставлять Украину танки Leclerc.

Танки AMX-10 RC - что о них известно AMX-10RC — французский тяжёлый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колёсный танк, передает Википедия Создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятем GIAT и "Рено", по заказу ВС Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также бороться с вражеской бронетехникой. Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа. 337 из них поступили на вооружение французской армии, страна применяла их в войне в Персидском заливе и ряде миротворческих операций.

Ещё 120 машин были поставлены на экспорт в Марокко и Катар. В начале января 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал передачу AMX-10RC Украине.

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэаль Макрон отдал распоряжение изучить вопрос передачи Украине танков Leclerc. Вместе с тем украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации и обслуживании тяжелого французского танка.

Макрон заявил, что не исключает предоставления Украине танков Leclerc в будущем. Для передачи этой тяжелой техники должно быть соблюдено три условия:

во-первых, этот танк не должен стать причиной для эскалации;

во-вторых, он должен оказать реальную и эффективную поддержку украинской армии;

в-третьих, он не должен ослаблять обороноспособность Франции.

50-тонный танк Leclerc с 120-мм пушкой считается "крепким", но в то же время "хрупким монстром" из-за сложного технического обслуживания.

Танки Leclerc AMX-56 Leclerc — французский современный основной боевой танк.

Создан концерном GIAT (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство началось в 1992 году, пишет Википедия. По состоянию на 2010 год дальнейшее производство Леклерка не ведётся.

На 2011 год 354 танка этого типа состоят на вооружении Франции, ещё 388 находятся на вооружении армии Объединённых Арабских Эмиратов. До появления южнокорейского K2 "Чёрная пантера" и японского "Тип 10" считался самым дорогостоящим ОБТ. В отличие от подавляющего большинства основных боевых танков НАТО, на Леклерке применён автомат заряжания, что позволило сократить его экипаж до трёх человек — механика-водителя, наводчика и командира. В экипаж Леклерка допускаются танкисты ростом до 182 см (176 см для механика-водителя). Двухместная башня низкого профиля и плотная компоновка позволили уменьшить габариты танка, и использовать массу для защищённости: Леклерк на 8,4 тонны легче американского М1А2, но несёт брони на 5 тонн больше.

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