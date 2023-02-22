Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемникам не дают боеприпасов. Он признался, что из-за этого ЧВК несет огромные потери.

Пригожин пожаловался на "снарядный голод" / скриншот YouTube

"Повар" Путина и глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у своих наемников и продемонстрировал фотографию с потерями оккупантов за сутки 21 февраля.

По словам Пригожина, погибших могло бы быть в пять раз меньше, если бы руководство регулярных войск давало "вагнеровцам" снаряды, передает пресс-служба Пригожина.

"Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, которые погибли вчера из-за снарядного голода так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше", - сказал Пригожин.

видео дня

При этом он прямо обвинил министра обороны Сергея Шойгу и командующего группировкой российских войск в Украине Валерия Герасимова в том, что они не хотят принимать решение о поставках боеприпасов "вагнеровцам", потому что их "якобы не существует".

Пригожин добавил, что раньше выдачу боеприпасов оформляли на другие подразделения. Сейчас же этого не происходит.

У ЧВК Вагнера "снарядный голод" / Фото пресс-службы Пригожина

"Повар" Путина ранее заявил, что российское Минобороны врет обществу, заявляя, что у оккупантов якобы есть боеприпасы на Бахмутском направлении. Пригожин жалуется, что наемники Вагнера недополучают 80% боеприпасов.

Как сообщал Главред, 14 февраля главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признался, что его наемники не в состоянии захватить Бахмут, там идут тяжелые бои.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

Другие новости: