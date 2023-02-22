Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"

"Повар" Путина и глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пожаловался на "снарядный голод" у своих наемников и продемонстрировал фотографию с потерями оккупантов за сутки 21 февраля.
По словам Пригожина, погибших могло бы быть в пять раз меньше, если бы руководство регулярных войск давало "вагнеровцам" снаряды, передает пресс-служба Пригожина.
"Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, которые погибли вчера из-за снарядного голода так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше", - сказал Пригожин.
При этом он прямо обвинил министра обороны Сергея Шойгу и командующего группировкой российских войск в Украине Валерия Герасимова в том, что они не хотят принимать решение о поставках боеприпасов "вагнеровцам", потому что их "якобы не существует".
Пригожин добавил, что раньше выдачу боеприпасов оформляли на другие подразделения. Сейчас же этого не происходит.
"Повар" Путина ранее заявил, что российское Минобороны врет обществу, заявляя, что у оккупантов якобы есть боеприпасы на Бахмутском направлении. Пригожин жалуется, что наемники Вагнера недополучают 80% боеприпасов.
Как сообщал Главред, 14 февраля главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признался, что его наемники не в состоянии захватить Бахмут, там идут тяжелые бои.
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".
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