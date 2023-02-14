Пригожин разразился истерикой из-за Бахмута: заявил об отпоре ВСУ и неспособности захватить город

Боевики ЧВК Вагнера не взяли в окружение ВСУ в Бахмуте, украинские войска усиливаются и бьют по оккупантам из артиллерии, сказал Евгений Пригожин.

Нет предпосылок для окружения ВСУ оккупантами РФ на севере Бахмута - Пригожин / Коллаж скриншот YouTube, соцсети

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что информация о якобы "блокировании 1,5 тысяч человек" на севере Бахмута не соответствует действительности. Он назвал слухи "чепухой", пожаловался на усиление ВСУ и удары по оккупантам. По словам Пригожина, захватчикам "в ближайшее время взять город не удастся", там идут тяжелые бои.

На одном из пропагандистских Telegram-каналов появился его ответ на вопрос о том, правда ли, что российские оккупанты, мол, "заблокировали полторы тысячи человек на севере Бахмута". Главарь ЧВК Вагнера сказал, что сведения недостоверны.

"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях", - отметил Пригожин.

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По его словам, на севере Бахмута идут тяжелые бои, об окружении оккупантами сил обороны Украины и речи не идет.

"На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет… Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то – вообще не понятно", - говорит боевик.

Кроме того, Пригожин признал, что российским оккупационным войскам не по силам взять Бахмут, поскольку идет тяжелое сопротивление.

"Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла. Создается ощущение, что тут все разбежались и никого нет, Украина пустая, а мы там миндальничаем – зайти не можем. Желающих всех приглашаем: "Вперед, берем автоматы и побежали "окруженного" противника за задницу хватать!" – в истерике подчеркнул главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Ситуация в Бахмуте

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее рассказал о том, что оккупанты РФ продолжают свои попытки наступления на Бахмутском направлении. Противник делает ставку на живую силу, а не военную технику. Враг использует авиацию, однако заполучить преимущество в воздухе ему не удается.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко сказал, что в Бахмуте очень сложная ситуация. Российские войска пытаются окружить город, но у оккупантов ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор, там идут бои.

ВСУ сбили на Бахмутом Донецкой области российский боевой самолет Су-27, на котором ранее летал главарь боевиков Вагнер Евгений Пригожин и "звал на воздушную дуэль" президента Украины Владимира Зеленского. Боевики подтвердили – самолет был сбит украинской ПВО.

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Наступление России: