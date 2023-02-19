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Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

19 февраля 2023, 13:48
Командиры ЧВК Вагнер решили, что потери необходимо скрыть, поэтому избавились от "демилитаризованных" оккупантов.
ЧВК Вагнер
В рядах ЧВК Вагнер стало на 19 наемников меньше / Фото kommersant.ru

Партизанское движение АТЕШ, созданное украинцами и крымскими татарами, заявило, что успешно "денацифицировало" наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 "вагнеровцев" задохнулись от угарного газа в палатке.

Чтобы скрыть эти потери, командиры ЧВК "Вагнер" сбросили тела в траншею и сожгли их.

"Командование террористической ЧВК "Вагнер" ничего другого не придумали, как выкопать траншею и сжечь тела, потому что в армии россии потерь нет. Ну что ж, теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть", - говорится в Telegram-канале АТЕШ.

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Партизаны уверяют, что представители движения внедрены как в вооруженные силы РФ, так и в ряды ЧВК "Вагнер".

"Нам удалось успешно внедрить в ряды ЧВК "Вагнер" более 1000 агентов, передаем привет рекрутерам из ЧВК "Вагнер", это было очень легко. Дальше больше", - добавили партизаны.

Скриншот сообщения АТЕШ
Скриншот сообщения АТЕШ / t.me/atesh_ua/366

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован наемник ЧВК Вагнер Руслан Джафаров. Мужчина был осужден за заказное убийство, но в РФ его похоронили как "героя".

Напомним, под Москвой местные жители обнаружили тайное захоронение "вагнеровцев", которых из Украины вывозят фурами. Захоронение 22 погибших наемников обнаружили жители поселка Фряново (городской округ Щелково Московской области).

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