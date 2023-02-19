В РФ с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного за заказное убийство

На войне в Украине ликвидирован наемник ЧВК Вагнер Руслан Джафаров. Мужчина был осужден за заказное убийство, но в РФ его похоронили как "героя".
После успешной "денацификации" в Украине "вагнеровца" представили к награде, пишут российские пропагандистские СМИ.
43-летний Джафаров был родом из Белой Калитвы Белокалитвинского района Ростовской области.
До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя. Однако досрочно освободился для участия в войне против Украины.
Похороны ликвидированного оккупанта состоялись 13 февраля. На его похоронах был почетный караул из детей "Юнармии". Кроме того, на церемонии показывали фильм о захватчике.
Напомним, в Соледаре Донецкой области мощным ударом Вооруженных сил Украины уничтожен штаб и полевой склад наемников Вагнера.
Как сообщал Главред, под Москвой местные жители обнаружили тайное захоронение "вагнеровцев", которых из Украины вывозят фурами. Захоронение 22 погибших наемников обнаружили жители поселка Фряново (городской округ Щелково Московской области). Свежие могилы были возле кладбища села Маврино.
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