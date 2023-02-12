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Везут фурами: под Москвой нашли тайное кладбище "вагнеровцев"

12 февраля 2023, 13:01
"Вагнеровцы" переправляют тела своих погибших в Украине с помощью дальнобойщиков в грузовиках.
Пригожин, кладбище вагнеровцев
Пригожин, кладбище вагнеровцев / скриншот YouTube

Под Москвой местные жители обнаружили тайное захоронение "вагнеровцев", которых из Украины вывозят фурами.

Как рассказал украинский блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан, в одной из соцсетей женщина по имени Анна Соколова сообщила, что захоронение 22 погибших "вагнеровцев" обнаружили жители поселка Фряново (городской округ Щелково Московской области). По их словам, свежие могилы были возле кладбища села Маврино.

"Они были оформлены в одном стиле – с венком-триколором и венком с эмблемой, похожей на "Вагнер", а посередине крест. По словам представителей кладбищенской администрации, здесь упокоились "добровольцы спецоперации", – говорится в сообщении.

Информация о захоронении "вагнеровцев"
Информация о захоронении "вагнеровцев" / t.me/a_shtirlitz

Пропагандистские СМИ также сообщают, что "вагнеровцы" переправляют тела своих погибших в Украине с помощью дальнобойщиков в грузовиках.

Так, на одной из российских бирж был опубликован такой заказ: "Вес – 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200".

В компании говорят, что цинковые грузы появляются практически каждый день. Принимать груз нужно со склада, разгружать на склад.

По данным журналистов, груз едет без сопровождения, но на постах проблем не должно быть – дают сопроводительные документы по моргу.

"Вообще это, наверное, некий оборонный заказ. Это "вагнеровцы", - заявили в организации.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ЧВК Вагнер
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