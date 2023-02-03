ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

На войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры.
32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук ликвидирован еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.
Похоронили "вагнеровца" 1 февраля в родном городе.
"Лазарук был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство родной сестры и матери совершенные в 2014 году, когда он облил своих родных бензином и поджег", - рассказал Комахидзе.
Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.
Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.
Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Вам может быть интересно:
- В Украине ликвидирован атаман-оккупант: у него было шестеро детей
- Украинские бойцы ликвидировали оккупанта-генсека русской Федерации карате
- "Привет с неба": ВСУ атаковали позиции России и ликвидировали огромную часть оккупантов