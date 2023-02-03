ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру

32-летний наемник ЧВК "Вагнер" ликвидирован еще 17 декабря.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры.

32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук ликвидирован еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

Похоронили "вагнеровца" 1 февраля в родном городе.

"Лазарук был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство родной сестры и матери совершенные в 2014 году, когда он облил своих родных бензином и поджег", - рассказал Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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