ВСУ ликвидировали иеромонаха РПЦ, который воевал на Донбассе

Иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"По его словам, информации о погибшем Вонифатии в сети крайне мало. Но тут помогла предполагаемая поповская дочь - Татьяна Нагорная в девичестве Гордиенко проживающая в Новокузнецке. Благодаря комментариям к семейным фото, было установлено имя попа в миру - Николай Гордиенко, что и позволило верифицировать попа по полной: возраст 63 лет, д/р 05.04.1959г., проживал в Камень-на-Оби Алтайский край. Образование - Славгородский аграрный техникум, в дальнейшем ЮрФак Алтайскиого госуниверситета", - сообщил расследователь.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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