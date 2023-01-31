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"Не осуждайте меня": сбежавший в Норвегию вагнеровец попросил прощение у украинцев

31 января 2023, 22:29
16-летний бывший командир ЧВК "Вагнера" боится экстрадиции в Россию или в Украину. Он приравнивает это к смерти.
Медведев
Сбежавший командир ЧВК Вагнера попросил прощение у украинцев / Скриншот

Сбежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев заявил, что очень боится экстрадиции в Украину и прировнял это к смерти. Кроме того, он призвал не осуждать его за то, что он вторгнулся на территорию независимой страны. Об этом он сказал в интервью местным СМИ, сообщает NRK.

26-летний бывший вагнеровец также попросил у украинцев прощение.

"Я понимаю, что это трудно принять, согласен. Я негодяй для вас. Я просто прошу еще раз обратить внимание на то, что я это осознал, пусть даже поздно, но я это осознал и выступил против этого всего … Я противостоял этому. Прошу не осуждать меня, и в любом случае прошу прощения", – сказал Медведев.

Он убеждает, что сразу понял, что война, которую развязал Путин против Украины, "абсолютно неправильная". Кроме того, его удивило то, что командование бросало вагнеровцев "в мясорубку".

"Нас отправляли в мясорубку с автоматами против танков", - сказал Медведев.

Тех, кто не хотел идти в эту "мясорубку" расстреливали на месте, говорит экс-командир вагнеровцев. Он утверждает, что за 10 дней увидел несколько таких случаев. Медведев решил дезертировать.

Теперь он просит власти Норвегии предоставить ему убежище. Он понимает, что ему грозит серьезная опасность в России, в случае экстрадиции, а отправку в Украину он приравнивает к смерти. Он боится, что украинские власти захотят обменять его на своих защитников, которые находятся в российском плену. Таким образом он может оказаться в РФ.

"Все должны понимать, что если меня отправят в Россию, то для меня это смерть. Также все должны понимать, что если меня отправят в Украину, то это тоже означает смерть", – говорит экс-вагнеровец.

Стоит напомнить, что Андрей Медведев был командиром вагнеровца Евгения Нужина, которого оккупанты убили кувалдой по возвращении из украинского плена.

Убийство завербованного заключенного

Как сообщал Главред, в ноябре боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове.

После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.

Позже Пригожин пытался оправдать своих наемников в убийстве бывшего заключенного Евгения Нужина. Так, "повар" Путина заявил, что Нужина якобы убили американские спецслужбы.

Другие новости:

война в Украине вторжение России ЧВК Вагнера
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