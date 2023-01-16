Из Украины – в Норвегию: командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом на Пригожина

Андрей Медведев командовал подразделением, в которое входил Евгений Нужин – казненный оккупантами кувалдой.

Андрей Медведев / Скриншот

Один из командиров ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев незаконно пересек границу и попросил об убежище в Норвегии.

Информацию об этом подтвердили норвежские официальные органы, сообщает Associated Press.

Россиянина задержали норвежские пограничники, когда он зашел в частный дом в пограничной зоне и попросил вызвать полицию. Полиция сообщила, что поздно вечером в четверг российские пограничники проинформировали ее о том, что обнаружили следы на снегу, которые могли свидетельствовать о чьем-то незаконном пересечении границы.

Как уточняет агентство NTB, Медведев скрывался с тех пор, как покинул группу "Вагнера" 6 июля после окончания четырехмесячного контракта.

По данным Медузы, бывший наемник ЧВК Вагнера командовал подразделением, в которое входил Евгений Нужин – казненный оккупантами кувалдой.

В свою очередь основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин отмечает, что впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической группы "Вагнера", который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина.

Осечкин говорит, что Медведев был свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина, которые те совершали в отношении тех, кто отказывался воевать против украинцев и хотел покинуть ряды "Вагнера".

Добавим, что после ухода Медведева из "Вагнера" сам Пригожин и его служба безопасности пытались его задержать. Медведев опасался, что его могут казнить.

Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.

При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир из ЧВК Вагнера.

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