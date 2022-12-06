glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Паника под Ростовом: сбежавший из Украины дезертир РФ из пулемета ранил полицейского

6 декабря 2022, 13:40
В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, а стрелка называют сбежавшим с войны дезертиром.
дезертир, пулемет
В РФ дезертир устроил стрельбу из пулемета / Reuters

В пригороде города Новошахтинск Ростовской области РФ мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из пулемета, ранив полицейского.

Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящее время силовики занимаются его розыском, пишут российские Telegram-каналы.

В региональном МВД подтвердили информацию и уточнили, что преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.

Уточняется, что в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, а сам стрелок может быть дезертиром, который "бежал со стороны Украины".

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает, что речь о дезертире с пулеметом.

Ростовская область
/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

Читайте еще:

Ростовская область дезертиры стрельба
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:14

Жена Виктора Павлика показала огромную искусственную грудь в коротеньком топе

14:09

Зеленский приехал на Донбасс и мощно поздравил украинских защитников с Днем ВСУВидео

13:40

Паника под Ростовом: сбежавший из Украины дезертир РФ из пулемета ранил полицейскогоВидео

13:05

До войны делал туалетную бумагу: ВСУ ликвидировали "ценного" кадра армии РФ

12:56

Спецназовцы в РФ координировали удары по российским авиабазам – The New York TimesВидео

Реклама
12:48

"Попытка №3": террористу-неудачнику Гиркину не дают воевать в Украине

12:35

У одного был позывной "Козак": в боях за Украину погибли двое добровольцев из ПольшиВидео

12:30

США помогут Украине вернуть захваченные после 24 февраля территории – БлинкенВидео

12:28

Доллара меньше чем за 40 уже не будет: эксперт рассказал о курсе валют на ближайшие неделиВидео

12:07

Британские разведчики спрогнозировали, как РФ будет действовать после взрывов на "Энгельсе"Видео

11:47

"Курят в неположенных местах": Резников потроллил россиян после "бавовны" на авиабазахВидео

11:30

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2022: Тельцам – выход из зоны комфорта, Девам – изменения

11:16

"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников жестко разнес ракетную тактику агрессоровВидео

11:15

София Ротару поблагодарила ВСУ за успехи на фронте после ракетного обстрела 5 декабряВидео

11:03

Украину атакуют сильнейшие снегопады: синоптики назвали даты снежного циклонаВидео

10:40

В Латвии аннулировали лицензию на эфиры русского телеканала "Дождь"Видео

10:30

Компания холдинга TECHIIA обеспечивает украиноязычную трансляцию Чемпионата мира по футболу актуально

10:04

Сдавал людей оккупантам в пыточные: в Мелитополе подорвали коллаборанта-друга КивыВидео

09:46

Гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака: Рыбам – реализация планов, Овнам – перемены

09:38

Украинцы по-новому будут платить за электричество из-за отключений: что изменитсяВидео

Реклама
09:26

Голливудские звезды Камбербетч и Лоу собрали 4 млн гривен для УкраиныВидео

09:09

Умерла популярная комедийная американская актриса Кирсти Элли

08:36

"Речь идет о десятках": у оккупантов еще хватает самолетов для ударов по Украине - спикер ВСВидео

08:25

РФ может снова ударить ракетами по Украине 6 декабря: в ВСУ предупредили об опасностиВидео

08:20

"Русский мир" на этих территориях уже не прорастет никогдамнение

07:58

Яйца взлетят в цене, а с ними и курятина: производители назвали причинуВидео

07:23

Утро в Курске началось с "хлопка" на аэродроме: россияне в панике говорят об ударе беспилотникомВидео

07:02

Новый 2023 год: где и как встречать, что приготовить и как украсить домВидео

06:48

Взрывы на авиабазах РФ могут сорвать кампанию ударов по инфраструктуре Украины – ISWВидео

06:30

С днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки с поздравлениями бесстрашным воинамФотоВидео

06:19

Россияне хотят продолжения войнымнение

05:30

"В Кремле шли серьезные дебаты": Пионтковский прокомментировал ракетный удар по УкраинеВидео

05:00

Кожа будет сиять, а губы будут нежными: этот секретный продукт присмотрит за лицом красавицВидео

04:05

Зачем бросать грецкие орехи в кипяток: простой лайфхак для кухни, о котором знают не все

03:30

Врежет лютый мороз до - 15°: украинцы узнали сроки ледяного прогнозаВидео

02:52

"Кривая, как турецкая сабля": Волочкова полностью разделась в банеВидео

02:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

01:32

Невестка Ющенко похвасталась лакомыми прелестями в дорогущем бикини

00:51

Приметы на 6 декабря: какие 5 запретов никогда нельзя нарушать в самый важный день декабряВидео

05 декабря, понедельник
23:39

Приметы на 7 декабря: какие 5 вещей нельзя делать в большой праздник, чтобы беду не привлечьВидео

Реклама
23:26

Ракетный удар по энергообъектам: ситуация стабилизируется через 1-2 дня - УкрэнергоВидео

23:12

Погибли 4 человека, мы еще не можем закрыть все небо: Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки РФВидео

23:10

Киркоров прокомментировал недовольное лицо дочери, когда она получала подарки

23:02

"Будут превентивные удары": Фейгин заявил, что РФ больше не сможет безнаказанно бить по УкраинеВидео

22:55

"Только молиться": дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери и заговорила о ее внешности

22:42

"Впишутся в границы России": Кулеба высмеял радостного Путина из-за "прогулки" по Крымского мостуВидео

22:34

"Хорошие русские" плакали от гордости: Аллегрова спела песню-поддержку убийствам в Украине

22:31

Почему оккупанты так упорно "самоуничтожаются" под Бахмутом: эксперт назвал три причиныВидео

22:30

Украина готова предоставить РФ гарантии безопасности: у Зеленского назвали условиеВидео

22:18

Этого лучше избегать: почему нельзя смотреть кошке в глаза

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять