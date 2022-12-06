Паника под Ростовом: сбежавший из Украины дезертир РФ из пулемета ранил полицейского

В пригороде города Новошахтинск Ростовской области РФ мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из пулемета, ранив полицейского.
Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящее время силовики занимаются его розыском, пишут российские Telegram-каналы.
В региональном МВД подтвердили информацию и уточнили, что преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.
Уточняется, что в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, а сам стрелок может быть дезертиром, который "бежал со стороны Украины".
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает, что речь о дезертире с пулеметом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.
О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.
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