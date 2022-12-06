Паника под Ростовом: сбежавший из Украины дезертир РФ из пулемета ранил полицейского

В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, а стрелка называют сбежавшим с войны дезертиром.

В РФ дезертир устроил стрельбу из пулемета / Reuters

В пригороде города Новошахтинск Ростовской области РФ мужчина в камуфляжной форме открыл огонь из пулемета, ранив полицейского.

Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящее время силовики занимаются его розыском, пишут российские Telegram-каналы.

В региональном МВД подтвердили информацию и уточнили, что преступление было совершено сегодня в районе 12 часов дня в пригороде города Новошахтинска. Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.

Уточняется, что в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города, а сам стрелок может быть дезертиром, который "бежал со стороны Украины".

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы подтверждает, что речь о дезертире с пулеметом.

/ Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что с территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

Читайте еще: