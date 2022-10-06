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Захватили оружие и боеприпасы: в Крым из Херсонской области прорвалась банда дезертиров РФ

6 октября 2022, 19:48

Военные РФ подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области.

банда
В Крым сбежали вооруженные дезертиры РФ / О.Романова

С территории Херсонской области у оккупированный РФ Крым прорвалась вооруженная банда российских военных-дезертиров.

О группе из 13 сбежавших российских военных рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также показала ориентировку на членов банды военных РФ. Согласно ориентировке, военнослужащие самовольно покинули Херсонскую область и находятся на территории Крыма.

Силовики РФ обозначили членов банды военных, как "крайне-опасных" лиц, имеющих боевой и оперативный опыт.

При этом они подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области.

Согласно ориентировке, они служили в "добровольческом казачьем отряде Дон".

Добавим, что одного из сбежавших Романова назвала "завербованным" и "зеком".

  • Банда дезертиров РФ
    Банда дезертиров РФ О.Романова
  • Банда дезертиров РФ
    Банда дезертиров РФ О.Романова
  • Банда дезертиров РФ
    Банда дезертиров РФ О.Романова
  • Банда дезертиров РФ
    Банда дезертиров РФ О.Романова
  • Банда дезертиров РФ
    Банда дезертиров РФ О.Романова

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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дезертиры Херсонская область новости Крыма война России и Украины
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