"Война не закончится выходом на границы 1991 года": Тука назвал важное условие победы Украины

Война России против Украины не завершится после того, как украинские защитники выйдут на границы 1991 года. Только полный развал Российской Федерации будет означать окончательную победу Украины в этой войне. Такое мнение во время чата на Главреде высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.
"Начинать любую дискуссию нужно с выяснения того, что мы будем считать победой. Кто-то считает, что победой будет "просто перестать стрелять", кто-то – что победой будет выход на границы 1991 года, кто-то – что победой будет выход на границы 23 февраля 2022 года. Я принадлежу к четвертой группе людей и считаю, что победой будет возвращение всех законных территорий Украины и демонтаж Российской Федерации в ее нынешнем виде как единого государства и превращение ее в ряд независимых демократических стран. Только после этого можно будет считать, что война завершена победой нашей страны", - сказал Тука.
По его словам, если же Украина вернет контроль над границей, а Россия останется в том виде, в каком она сейчас есть, это будет означать лишь отсрочку войны.
Тука подчеркнул, что процесс распада страны-террориста России может длиться не два-три года, а десятилетиями.Но у Украины нет другого пути.
"Во-первых, мы уже были в границах 1991 года, и что? Во-вторых, если мы выйдем на эти границы, неужели контроль над собственной территорией мгновенно изменит то маразматическое общенациональное сознание, которое сейчас благодаря 20-летним усилиям безумной пропаганды присуще 95% русского населения? Нет, абсолютно нет. Они так же будут беситься, топать ногами и кричать: "Наши мальчики – герои! Спасибо Владимиру Владимировичу за "Ладу"!". И они так же будут требовать сатисфакции. Они не смирятся с поражением, а точнее неудачной попыткой реализации "специальной военной операции". На это надо абсолютно трезво смотреть. Мы не можем позволить себе сейчас такой роскоши как "розовые очки", - заметил Тука.
Кроме того, экс-глава Луганской ВГА отметил, что он не настолько положительно оценивает возможности ВСУ, чтобы прогнозировать освобождение Крыма и Донбасса, то есть такое огромное наступление, в 2023 году.
Кто такой Георгий Тука
Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Война России против Украины
Недавно бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.
"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.
Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.
"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", - сказал Дэвид Петреус.
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