"До конца февраля 400 тысяч оккупантов будут в Украине": Жданов рассказал о новом наступлении РФ

Военный эксперт предполагает, что где-то в марте РФ выйдет на пик своих боевых возможностей.

Жданов рассказал о новом наступлении РФ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Страна-агрессор Россия отправили на войну против Украины более 300 тысяч русских захватчиков. Сейчас они уже находятся на территории нашей страны. К концу февраля-началу марта в Украине уже будет 400 тысяч оккупантов. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Мы ожидаем, что до конца февраля-начала марта 400 тысяч оккупантов будут в Украине. Но это все. Я говорил, что там еще есть около 200 тысяч солдат-срочников в ВС РФ, но пока их сюда не гонят. Кроме того, эти срочники сейчас тянут на себе все обеспечение российских военных частей: загрузка техники, ее сопровождение от мест хранения к местам ремонта и т.д.", - рассказал Жданов.

Как отметил военный эксперт, все, что могли, россияне уже собрали. В то же время он признал, что количество вражеских атак на фронте действительно может быть увеличено. Жданов предполагает, что где-то в марте РФ выйдет на пик своих боевых возможностей.

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"Сегодняшние 400 тысяч оккупантов на нашей территории кардинально отличаются от тех 150 тысяч, которые были летом. Летом было гораздо труднее воевать, потому что это была регулярная армия. Сегодня это мобилизованные и их уровень подготовки намного ниже. Пока что они выигрывают только своим количеством. Возможно Путин наберет к середине лета еще 300 тысяч, если решится объявить мобилизацию", - подытожил он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Россия пошла в новое наступление на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Смотрите видео ТСН – россияне ведут наступательные действия на 4-х направлениях

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