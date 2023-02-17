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Бывший друг Путина описал сценарий окончания войны в Украине

17 февраля 2023, 00:34
После окончания войны Россия будет выплачивать Украине репарации и откажется от ядерного вооружения, подчеркнул Пугачев.
Бывший друг Путина описал сценарий окончания войны в Украине
Бывший друг Путина описал сценарий окончания войны в Украине / Минобороны РФ

Война в Украине может завершиться только капитуляцией страны-агрессора России. Кроме того, РФ должна будет выплатить репарации и отказаться от ядерного оружия. Такое мнение высказал экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Как заканчиваются войны? Я вижу совершенно отчетливо... Это мое персональное мнение. Конец войны может быть очень простым. То есть это может быть капитуляция: конечно, России, – которую никакой, конечно, Путин не будет подписывать; пакт о капитуляции. Это будет какое-то коллективное правительство, которое берет на себя все обязанности и обязательства и права подписывать такого типа... Не знаю... Какое-то временное правительство. Назовем его так. То есть, собственно, по немецкому сценарию образца 1945 года", - сказал Пугачев в интервью изданию Гордон.

Бывший друг Путина добавил, что для этого необходимы "определенные условия". Так, он прогнозирует, что Россия будет выплачивать Украине репарации и откажется от ядерного вооружения.

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"То есть это же не просто подписывают: "Все, извините, мы больше не будем", – а подписывают и говорят: "Смотрите. Мы будем выплачивать репарации". И основной момент: "Мы отказываемся вообще от ядерного оружия", - отметил он.

По словам Пугачева, необходимо создать международную группу, которая будет изымать ядерное оружие у РФ, и его больше "не будет никогда на этой части суши".

"Ну и много чего еще. Но кроме всего прочего, еще, возможно, и вероятнее всего, это будет происходить где-то в Москве: допустим, в Кремле. Допустим, Владимир Зеленский где-то будет подписывать это в Кремле. На сегодня антипутинская, антироссийская коалиция – она по количеству стран превышает антигитлеровскую. То есть они где-то имеют... Это просто факт. То есть они должны где-то собраться. Они где соберутся? Конечно, в Кремле. Или если Кремль на тот момент будет, так сказать, подлежать реконструкции, то, возможно, где-то в окрестностях", - сказал экс-банкир из РФ.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможного отхода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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