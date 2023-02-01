Дуда посоветовал Зеленскому идеальное место для подписания капитуляции РФ

Анждей Дуда заявил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно

Дуда Зеленский Аллея Славы Киев 23 августа / Офис президента

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

31 января польский президент со своей супругой прибыли в Латвию. В Риге он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины, пишет WPROST.pl.

Он отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно, потому что она нападает, грабит, убивает и пытается отобрать свободу.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", - вспомнил Дуда.

Переяславское соглашение с Москвой 8 января 1654 года гетман Богдан Хмельницкий созвал военную раду в Переяславе. Она вошла в историю как Переяславская. Точные результаты Переяславской рады были впоследствии утрачены и переписаны историками, поэтому решение, принятое советом, трактуется по-разному. В советской трактовке истории это событие подавали как "воссоединение" с Россией и ставило ей памятники.

Прогнозы по завершению войны РФ против Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее спрогнозировал масштабное наступление армии Украины в марте.

Силы украинской обороны будут освобождать свои земли в границах 1991 года. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что Украина во второй половине следующего года вернет все свои территории. Как полагает эксперт, Россию уже зимой ждет кризис, вследствие которого Москва вынуждена будет вернуть Киеву оккупированный Крым.

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