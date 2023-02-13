"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и Донбасс

Полковник запаса подчеркнул, что вся оккупированная территория Украины будет освобождаться с помощью авиации.

Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и Донбасс / Википедия, скриншот

Совсем скоро украинская армия получит авиацию для освобождения территорий Украины до границ 1991 года. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил полковник запаса, у любого истребителя минимальный боевой радиус – 500 километров. Поэтому эти машины могут работать до такой глубины. А это значит, что Донбасс, Запорожская область, Крым – вся оккупированная территория Украины будет освобождаться с помощью авиации.

"Сама по себе авиация, особенно уровня многофункциональных истребителей, это четыре в одном, то есть одна летающая платформа может выполнять сразу четыре задачи: истребителя, перехватчика, штурмовика и бомбардировщика. А потому, исходя из необходимости, эти платформы будут нести либо бомбы, либо ракеты, либо будут выполнять определенные задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Уже видно, что наши партнеры однозначно решают вопросы (совместно с Украиной) по деоккупации нашей страны до границ 1991 года", - сказал Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Напомним, недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что с течением времени менялась концепция и подходы мирового политикума к войне РФ против Украины. Свитан выразил убеждение, что авиация в ВСУ точно будет.

"Однозначно будет принято решение и о передаче авиации – одно тянется за другим. Поэтому, исходя из логики принятия решений, понятно, что авиация у нас точно будет", - сказал полковник запаса.

Также Свитан заявлял, что России нечем ответить на поставки западных истребителей Украине, хоть у нее в распоряжении и есть несколько сотен самолетов примерно такого же уровня.

"Они взяли базовый самолет, Су-27, многофункциональный, сделали из него и истребители, и бомбардировщики Су-30, Су-34, Су-35. Но они проигрывают самолетам НАТО такого же рода по вооружению - средствам обнаружения, сопровождения и поражения. То есть по бортовому оборудованию на самолетах и по ракетному оборудованию, которое эти самолеты могут нести", - пояснил эксперт.

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