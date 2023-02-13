"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУ

Однозначно будет принято решение о передаче Украине западной авиации, уверен Роман Свитан.

Роман Свитан оценил военную помощь Запада Украине / Википедия, скрин

С течением времени менялась концепция и подходы мирового политикума к войне РФ против Украины, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Все-таки геополитика - это не быстрое принятие решений, там есть много политических рифов, через которые приходится переступать или раниться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что до тех пор, пока не были решены все вопросы в геополитике, не было и концептуального принятия решения о предоставлении Украине Западом тяжелой техники и боевых самолетов.

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"Это произошло после G-20, после чего еще около полутора месяцев наши партнеры согласовывали принятие решений по передаче наступательного вооружения. И лишь после того, как это было согласовано, перед Новым годом мы увидели поездку Верховного главнокомандующего в Штаты и отношение политикума США. После этого мы уже услышали движение техники. Сначала легкой, Bradley и Marder, а потом уже на январском Рамштайне было принято решение о передаче тяжелой техники. А это уже говорит о том, что однозначно будет принято решение и по передаче авиации - одно тянется за другим. Потому, исходя из логики принятия решений, понятно, что авиация у нас точно будет", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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