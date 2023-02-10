"Россия это запомнит": Кулеба заинтриговал новостями о "больших событиях" в годовщину вторжения РФ

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в эти дни весь мир "будет работать в правильном направлении".

Кулеба анонсировал "большие события" в годовщину российского вторжения / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на годовщину полномасштабного российского вторжения в ООН и во всем мире пройдут "большие события", посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Как отметил Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпяку, процесс исключения России из Совета Безопасности ООН неизбежно затянется. Однако 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "большие события" и эти два дня будут посвящены исключительно российской вооруженной агрессии и будущей победе Украины.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в эти дни весь мир "будет работать в правильном направлении".

"Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен Подоляк.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс. Оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

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