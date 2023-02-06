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Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в Мюнхене

6 февраля 2023, 23:12
На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Украина будет просить передать военным дальнобойные ракеты и боевые самолеты для освобождения наших земель.
Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в Мюнхене
Украина просит передать боевые самолеты и дальнобойные ракеты / коллаж фото УНИАН, Википедия

Украина нуждается в боевых самолетах и дальнобойных ракетах в рамках военной помощи. Именно на этом представители страны будут акцентировать внимание на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас на этой конференции решается вопрос безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира в целом.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставка дальнобойных ракет и открытие поставки боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина также будет поднимать вопрос о членстве в НАТО и будущем существовании России.

Известно, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности запланирована на 17-19 февраля.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали статью, в которой говорилось о том, США не будут блокировать возможные решения союзников о поставках Украине истребителей F-16.

Впрочем, сам Вашингтон, по всей вероятности, отправлять Киеву самолеты пока не готов.

В издании Politico вышел материал, где речь шла о том, что в Пентагоне возмутились словами Байдена об отказе поставлять Украине F-16. В военном ведомстве допустили возможность предоставления Киеву боевой авиации.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг какие-либо "табу" на поставки Украине истребителей F-16. По словам министра, Париж готов обсуждать этот вопрос с Киевом. Однако украинская сторона пока не делала официальных запросов относительно передачи авиации.

Другие новости:

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